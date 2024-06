Achtelfinale der Fußball-EM:Die Schweiz beschert Italien ein Desaster

Von Thomas Hürner, Berlin

Berlino: Kaum ein Ort dieser Welt ist für Italiens Fußballfans derart verwoben mit Glückseligkeit und rührenden Momenten, mit betörenden Randgeschichten und der Erfüllung eines Traums. 2006, beim Finale der Mondiale, kulminierte in der deutschen Hauptstadt, was so ein Fußballspiel zu geben hat: Zinédine Zidanes formvollendeter Elfmeterlupfer, sein Kopfstoß gegen Marco Materazzi, das ganze Drama bis zu Fabio Grossos entscheidendem Elfmeterschuss. Und schließlich Fabio Cannavaro mit dem WM-Pokal, ein ikonisches Bild unter dem Berliner Nachthimmel.