Von Christof Kneer

Es gab mal Zeiten bei der deutschen Nationalmannschaft, da konnte man die Zeichen lesen. So konnte man etwa davon ausgehen, dass bei der letzten Pressekonferenz vor einem Spiel immer der Kapitän aufkreuzt, und zu dieser Logik gehörte auch, dass Spieler, die bei der Pressekonferenz erscheinen, in der Regel in der Startelf auftauchen. Diese nette Dienstleistung für Fans und Reporter haben sie beim DFB inzwischen abgeschafft, wie der Nationalspieler Leroy Sané am Dienstag amtlich bestätigte.