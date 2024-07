Schon auf dem Feld und auf den Rängen zeigten die Rumänen, was es brauchte, um als einer der überraschenden Gewinner in die Geschichte dieser EM einzugehen. Ihr Achtelfinale gegen die Niederlande verloren sie zwar chancenlos, boten aber besseren Fußball , als es der nicht sonderlich namhafte Kader vor dem Turnier hatte vermuten lassen, immerhin schlugen sie die Ukraine 3:0. In Andrei Ratiu hatten sie einen Spieler, den man allein schon wegen seiner blauen Haare nicht vergessen wird, und dann verkörperte er auch noch den schier unermesslichen Einsatzwillen des Teams. Die Fans sangen so laut, dass sie zeitweise die feierwütigen Holländer übertönten.

Und schließlich fügten die Spieler dem Auftritt noch ein feines Detail hinzu: Sie hinterließen in der Kabine einen Brief, wie Fotos auf dem Social-Media-Kanal des Verbands belegten.

Was so etwas mit dem Image einer Fußballnation machen kann, weiß man spätestens seit der WM 2022: Da überzeugten die Japaner nicht nur sportlich und mit der Freundlichkeit ihrer Anhänger, die auf der Tribüne den Müll einsammelten. Auch die Spieler hinterließen ihre Kabine aufgeräumt –und mit elf gefalteten Origami-Kranichen auf dem Tisch. Die Rumänen haben nun zwar nichts gebastelt, dafür aber etwas geschrieben und klassisch in DIN-A4 ausgedruckt. Sie bedankten sich für das Gefühl, „zu Hause zu sein“ – und „für die angebotenen Konditionen“. Was genau sie damit meinten, führten sie nicht aus. Vielleicht ihr Hotel in Würzburg, das auf booking.com im Durchschnitt mit 8,6 von zehn möglichen Punkten bewertet wird („Fabelhaft!“). Man kann dort, schreibt jemand namens Hans-Jürgen, sogar „E-Bikes kostenfrei und sicher in der Tiefgarage abstellen“.

Die Rumänen möchten jedenfalls wiederkommen, also zur nächsten EM. Oder besser schon zur WM 2026. „Diese Mannschaft hat viel Potenzial und eine große Zukunft“, sagte Trainer Eduard Iordanescu: „Es wäre wichtig, sich das zweite Mal für ein großes Turnier zu qualifizieren.“ Den Ausrichterländern USA, Kanada und Mexiko wären solch nette Gäste unbedingt zu wünschen. Sie hätten bestimmt auch gute Konditionen anzubieten.