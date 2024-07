Die Europäische Fußball-Union hat nach rassistischen Vorfällen bei der EM in Deutschland sieben Nationalverbände mit Geldstrafen belegt. Die Verbände aus Albanien, Ungarn, Österreich, Slowenien, Rumänien, Kroatien und Serbien müssen Beträge von 20 000 bis 50 000 Euro zahlen, weil ihre Fans bei Partien des Turniers im Juni und Juli mit rassistischem Verhalten aufgefallen waren. Teilweise sprach die Uefa auch ein Verkaufsverbot für Tickets für das jeweils nächste Auswärtsspiel in einem Uefa-Wettbewerb aus. Untersucht worden war auch das Verhalten der ungarischen Fans im Gruppenspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft am 19. Juni in Stuttgart (2:0).