Michael Gregoritsch hat Österreich in Linz den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation beschert. Der Stürmer des SC Freiburg erzielte gegen Estland in der 88. Minute das erlösende 2:1. "Gregoritsch ist immer für ein Tor gut. Solche Storys schreibt der Fußball", sagte Trainer Ralf Rangnick in Anspielung darauf, dass Gregoritsch zuvor einen Foulelfmeter verschossen hatte (17.). Kurz darauf ging Estland in Führung, dem eingewechselten Florian Kainz vom 1. FC Köln gelang das 1:1 (68.).