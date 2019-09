London (dpa) - England bleibt in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2020 auf Erfolgskurs. Die Nationalmannschaft von Coach Gareth Southgate setzte sich gegen Bulgarien mit 4:0 durch und führt nach dem dritten Sieg im dritten Spiel die Tabelle in Gruppe A an. Am Dienstag treffen die Engländer auf Tschechien, das sich überraschend dem Kosovo mit 1:2 geschlagen geben musste.