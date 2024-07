Portugal gewinnt im Elfmeterschießen:Ronaldo verschießt, weint und siegt

Von Philipp Schneider, Frankfurt

Cristiano Ronaldo legte den Ball auf den Elfmeterpunkt, dann bezog er Stellung wie John Wayne. Mit den Füßen stand er exakt auf der Umrandungslinie des Sechzehners, beide Revolver, links und rechts, waren geladen und entsichert. Ronaldos halbes Leben besteht aus Abläufen, die er tausendfach einstudiert und perfektioniert hat. Es lief die 15. Minute der Nachspielzeit, im Achtelfinale einer Europameisterschaft, und jetzt also: Elfmeter für Cristiano Ronaldo. Was, bitteschön, was zwischen Himmel und Hölle sollte da noch schiefgehen?