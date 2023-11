Fußball-EM:Playoff-Paarungen stehen fest

Nach der Gruppenphase ist vor den Play-offs: Im Rennen um die letzten drei der 24 Startplätze für die EM 2024 in Deutschland stehen die Paarungen fest. Während im "Weg A" Wales auf Finnland trifft, messen sich Israel und Island im "Weg B". Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag in Nyon, bei der Ex-Nationalspieler Steffen Freund, Europameister von 1996, die Lose zog. Im Finale des ersten der drei Qualifikationsturniere trifft der Gewinner des Duells Wales gegen Finnland anschließend auf Polen oder Estland, die das zweite Halbfinale im Weg A bestreiten. Im Weg B lautet die zweite Partie Bosnien-Herzegowina gegen die Ukraine. Bereits vor der Auslosung am Donnerstag hatten die Halbfinals im Weg C festgestanden. Dort duelliert sich Georgien mit Luxemburg, zudem treffen Griechenland und Kasachstan aufeinander.