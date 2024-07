Wer gern überprüfen würde, ob er so etwas ist, der erhält dazu am kommenden Freitag in Berlin und München Gelegenheit. In der Berliner Emmaus-Kirche begleitet der Stummfilm-Pianist Stephan von Bothmer ab 21 Uhr das Viertelfinalspiel zwischen Frankreich und Portugal ebenso wie zur selben Zeit in der Münchner Christuskirche der Musikpsychologe Jakub Sawicki. Beide improvisieren auf der Orgel während des Spiels zu den Geschehnissen auf der Leinwand. Cristiano Ronaldo übernimmt dann gewissermaßen die Rolle von Buster Keaton, Kylian Mbappé jene von Charlie Chaplin. Das wird lustig!

Oder wird es vielleicht doch eher aufwühlend? Als „einzigartiges Event aus Sport, Musik und nervenzerrendem Drama“ jedenfalls wird das Ereignis in Berlin angekündigt, wo man überdies verspricht: „Public Viewing ohne nervige Moderatoren.“ Ah, so langsam wird ein Schuh draus!

Vielleicht mögen ARD, ZDF, RTL und MagentaTV ja mal darüber nachdenken, einen Fußball-Audiokanal mit Orgelmusik anzubieten? Alternativ könnten Claudia Neumann, Tom Bartels oder Wolff Fuss ihre Kommentare aber auch gerne singen. Zu Ronaldos Dribblings empfehlen wir: Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papageno.