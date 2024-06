Von Felix Haselsteiner, Berlin

Und schließlich, zum Ende einer langen Pressekonferenz hin, kam wieder das Thema zur Sprache, bei dem in Österreich weitgehende Einigkeit herrscht. Man kann viele Debatten führen in diesem Land, das auch deshalb so besonders ist, weil es sich in unzählige, noch kleinere Länder unterteilt, die alle ihre eigenen Dialekte, Marotten, Leibspeisen, Eigenarten haben. Von Tal zu Tal, von Bauernhof zu Bauernhof, von Gemeindebau zu Gemeindebau ist Österreich ein Land der Unterschiede – außer es geht um Austropop. Dann enden die meisten Konversationen in einem einträchtigen Gesang.