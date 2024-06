Von Felix Haselsteiner, Berlin

Man muss sich beeilen, will man mit den größten Fans der Welt mithalten. Die Statistik, dass der durchschnittliche niederländische Mann 1,84 Meter und die durchschnittliche niederländische Frau 1,70 Meter misst und damit weltweit jeweils am längsten ist, bestätigt sich am Dienstag in Berlin. Genau dann, als sich irgendwo auf halbem Weg zwischen der S-Bahn-Station Heerstraße und der U-Bahn-Haltestelle Neu-Westend das Tempo erhöht. Großen Schrittes zieht Oranje dann davon, unaufhaltsam grölend, trötend, trinkend, zum Tanzen bleibt erst einmal keine Zeit. Das kommt später.