Cody Gakpo führt mit drei Toren bei der EM die Offensive der niederländischen Nationalmannschaft an. Wie früher der Flügelstürmer vom FC Bayern zieht er für seine Treffer am liebsten nach innen – doch seine größte Stärke ist etwas anderes.

Von Felix Haselsteiner, Wolfsburg

In einem Kapuzenpulli steht Cody Gakpo vor dem Philips-Stadion in Eindhoven, in jenem Schwarz-Weiß-Video, das viel über den besten Stürmer der Niederlande bei der EM erzählt. 16 Jahre alt war Gakpo, als er 2015 im Musikvideo zu dem Song „De Man“ des niederländischen Rappers Dio mitspielte. „Der Mann“ handelt von der Geschichte eines Aufstiegs, von einem Kind aus dem Arbeiterviertel, das seinem Traum nachjagt, der ihn eines Tages in das berühmte Stadion der PSV führen soll und noch viel weiter. Das Video und der Song handeln – das kann man nun im Rückblick sagen – von einer Prophezeiung, die sich erfüllt hat.