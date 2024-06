Aus Anlass einer Fußball-EM in Deutschland hätte man erwartet, dass in den Niederlanden die wohlige Erinnerung an den Titelgewinn 1988 das beherrschende Thema wäre. Das Land debattiert vor dem ersten EM-Spiel gegen Polen allerdings über ein weißes Frottee-Stirnband, das der Stürmer Memphis Depay in den letzten Testspielen zumindest nicht benötigt hätte, um seine ohnehin kurzen und an die Kopfhaut geklebten Dreadlocks zu bändigen. Mit dieser Frisur, einem Bart und dem Stirnband hätte man ihn eher in der amerikanischen Basketballliga NBA verortet, wo ikonische Konterfeis durchaus goutiert werden. In den Niederlanden indes lautete der allgemeine Tenor: Was soll das?