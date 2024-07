Von Martin Schneider

Fast hätte er doch was verraten. Gerade sprach Julian Nagelsmann über Lamine Yamal, einen Protagonisten der furchterregend schnellen Flügelzange der Spanier. Eigentlich sei ja Ilkay Gündogan, Klubkollege Yamals in Barcelona, der richtige Ansprechpartner in der Sache, sagte Nagelsmann, aber klar: Yamal habe große Qualitäten, er sei enorm stark im Eins-gegen-Eins – aber eben auch erst 16 Jahre alt. „Und das birgt auch große Chancen für ...“, Nagelsmann hielt kurz inne, „unseren Spieler, im Spiel dagegenzuhalten.“