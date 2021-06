Von Sebastian Fischer

Joachim Löw hat Jamal Musiala geholfen. Der jüngste deutsche Nationalspieler hatte im Frühjahr eine schwierige Entscheidung zu treffen, er musste zwischen dem deutschen und dem englischen Nationalteam wählen. Und es waren vor allem die Gespräche mit dem Bundestrainer in München, die das in Stuttgart geborene und in London aufgewachsene Fußballtalent des FC Bayern überzeugten, sich dem DFB anzuschließen.

Es half wahrscheinlich auch, dass Musiala schon ahnte, dass der nächste Bundestrainer Hansi Flick werden würde, sein Förderer in München. Aber auch Löw zeichnete ihm einen detaillierten Plan auf, welche Rolle er bereits in naher Zukunft übernehmen könnte, als vielseitiger Einwechselspieler in der Offensive, als Spieler für entscheidende Momente. Wie bald sich Musiala nun revanchierte und Löw nicht nur half, sondern ganz entscheidend dazu beitrug, dass seine Zeit als Bundestrainer nicht in der Vorrunde endete, das war dann aber doch bemerkenswert.

Musiala nimmt quasi aus dem Stand im Dribbling Tempo auf

Zwei Minuten war er im Spiel gegen Ungarn am Montagabend auf dem Platz, eingewechselt in der 82. Minute für Robin Gosens, als Musiala den Ball erlief, der Richtung Grundlinie rollte. Mit einem geschmeidigen Haken war er an einem Ungarn vorbei und passte den Ball in den Rückraum, wo ihn Leon Goretzka nach einem gescheiterten Versuch von Timo Werner ins Tor drosch zum 2:2, das den Deutschen den Einzug ins Achtelfinale sicherte. Musiala sagte: "Ich sollte mir Sachen zutrauen und aggressiv nach vorne gehen." Er hatte so ziemlich genau das beigetragen, was vor dem Turnier von ihm erwartet worden war.

In der deutschen Mannschaft mangelt es nicht an diversen, mit verschiedenen Begabungen ausgestatteten Offensivspielern, auch wenn sich einige davon, wie der am Mittwoch erschreckend schwache Leroy Sané, in veritablen Formkrisen befinden. Es fehlt bekanntlich an einem wuchtigen Mittelstürmer, der einem so statischen Spiel wie dem gegen die Ungarn gutgetan hätte. Der schmächtige wie flinke Musiala hat aber gerade für solche Partien auch die im Team sonst bei keinem der Flügelangreifer so ausgeprägte Fähigkeit, mit dem Ball am Fuß und quasi aus dem Stand im Dribbling Tempo aufzunehmen, außerdem oft bis immer die richtigen Räume zu finden, um anspielbar zu sein. In seiner ersten Saison beim deutschen Meister, die er schon am ersten Spieltag gegen Schalke als 17-Jähriger mit seinem ersten Bundesligator begann, war das immer wieder zu sehen.

Die Partie gegen England wird eine besondere sein für Musiala

Musiala könne in Situationen helfen, "in denen wir Druck ausüben wollen", hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff vor dem Turnier gesagt, auch Löw äußerte sich ähnlich. Es war deshalb etwas überraschend, dass Musiala in den ersten beiden Spielen nicht zum Kader gehörte, sondern auf der Tribüne saß. Leichte Hüftprobleme, wegen denen er zu Beginn der EM-Vorbereitung pausierte, störten ihnen nicht mehr entscheidend. Doch nun gehört er pünktlich zum Spiel gegen England zum Team, es wird natürlich eine besondere Partie für ihn.

Er war sieben Jahre alt, als die Familie nach England zog, sein Talent fiel zunächst Scouts des FC Southampton auf, bald spielte er dann schon für den FC Chelsea und Junioren-Auswahlteams. Mit Jude Bellingham - dem 17-Jährigen, für England bei der EM bisher zweimal eingewechselten Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund - ist er gut befreundet, sie haben bereits Nachrichten ausgetauscht. Gareth Southgate, Englands Nationaltrainer, hat genau wie Löw um ihn gekämpft. "Ich freue mich darauf. Das ist ein Spiel gegen meine zweite Heimat. Das wird ein cooles Spiel", sagte Musiala.

Man hört ihm beim Sprechen den englischen Akzent an. "Die haben eine sehr gute squad, aber wir sind auch ein sehr starkes Team", sagte er vor dem Turnier über das englische Te. Seine Aufgabe beschrieb er da so: "Bereit sein, wenn ich die Chance kriege." Nun hat er sie genutzt.