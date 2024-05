Interview von Claudio Catuogno und Christof Kneer

Am vergangenen Freitag wurde am ehemaligen Kulturzentrum Gasteig in München das "Stadion der Träume" eröffnet - das Herz des Kulturprogramms der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In den kommenden Wochen finden dort fast täglich Lesungen, Theateraufführungen, Konzerte und Diskussionen rund um den Fußball statt. Auch die SZ-Sportredaktion beteiligt sich mit einer Gesprächsreihe - am Freitag waren auf der Bühne Herbert Grönemeyer, Célia Šašić und Matthias Sammer zu Gast.