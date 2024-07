Spaniens Verteidiger Marc Cucurella:„... dann war’s kein Handspiel.“

Auch mit knapp 48 Stunden Abstand konnte sich Spaniens Linksverteidiger Marc Cucurella noch gut daran erinnern, dass ihn instinktiv ein ungutes Gefühl beschlich, als ihm der Ball im Viertelfinale gegen Deutschland in Stuttgart an die linke Hand flog. Bei einem Schuss also, den Jamal Musiala in der Verlängerung, beim zwischenzeitlichen Stand von 1:1, aufs spanische Tor abgegeben hatte.