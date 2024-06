Leroy Sané bei der Fußball-EM:Das Schambein hochlegen!

Von Christof Kneer, Herzogenaurach

Im Hinspiel tat einfach nichts weh. Leroy Sané konnte das zwar kaum glauben, aber er beschloss, diesen unerwartet glücklichen Umstand zu nutzen. Er unternahm abenteuerliche Expeditionen in die gegnerische Hälfte, kam an abgelegenen Orten vorbei, lief manche dieser Wege sogar wieder zurück. Und als der Ball mal an der rechten Strafraumecke zu ihm kam, war Sané so gut gelaunt, dass er nach innen kurvte und den Ball ins Tor von Real Madrid hämmerte. Als auch beim Jubeln nichts wehtat, ahnte Sané, dass dies ein sehr unnormaler Tag sein würde.