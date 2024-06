„Jeder hier in Deutschland ist so freundlich“, sagt James. Im dunkelblauen Trikot der schottischen Nationalmannschaft steht er vor dem Besucherzentrum des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau. Mit seinem Sohn David ist er für die Europameisterschaft nach Deutschland gereist. Am Tag zuvor waren sie in Stuttgart auf dem Fan-Fest, sie schwärmen von der Stimmung im Land.

David hat jüdische Wurzeln und arbeitet als Geschichtslehrer. Er wollte mit seinem Vater den Ort sehen, an dem, Außenlager eingerechnet, zwischen 1933 und 1945 mindestens 41 000 Menschen von den Nazis ermordet wurden oder an Erschöpfung und Hunger starben. Die beiden sind nicht die einzigen Fans, die während ihrer Fußballtour durch Deutschland auch Dachau besuchen. Längst ist Dachau nicht mehr nur ein Gedenkort, sondern auch ein „touristischer Ort“, so Nicole Steng aus der Bildungsabteilung der Gedenkstätte. An einem Nachmittag kurz vor Ende der Gruppenphase laufen auch Menschen in Trikots über das Gelände: viele Dänen, einige Schotten, ein junger Mann im Ungarn-Trikot, eine kleine Gruppe in Slowenien-Shirts.

Deutschland ist für viele Gäste nicht nur die Heimat von Beckenbauer, Weißbier und Mercedes, sondern auch ein Land der Abgründe. Der britische Sportjournalist Barney Ronay, dessen Vorfahren „jüdisch und kommunistisch genug waren“, um einst aus dem Deutschen Reich fliehen zu müssen, schrieb im Guardian aus Anlass der EM über seine Liebe zu dem Land – und über die Angst, in die es ihn noch immer versetze. Die Vergangenheit lebe in Deutschland „knapp hinter der Gegenwart weiter“, darauf lauernd, sie heimzusuchen.

Die Europameisterschaft ist gerade in den deutschen Stadien, Biergärten und von Trikots und Fahnen gefärbten Innenstädten. Sie ist aber auch dort, wo das Land seine Narben zeigt. Sie ist auch in Dachau.

Im Museum ist ein Pokal ausgestellt, den 1944 die Luxemburger Küchenmannschaft gewann

In der Gedenkstätte finden während der EM Führungen zum Thema „Fußball im KZ“ statt. Auch zwanzig andere Erinnerungsorte bieten in Zusammenarbeit mit der DFB-Kulturstiftung Ausstellungen und Veranstaltungen an. In Dachau seien insbesondere die englischsprachigen Rundgänge gut besucht, sagt Maximilian Lütgens, der einige davon leitet. Auch an diesem Tag ist viel los, Touristen aus den USA und der Türkei nehmen teil, ebenso eine Gruppe dänischer Fans. Die Führung erzählt von der Geschichte des Konzentrationslagers, die nicht zu trennen ist von jenem Sport, der momentan Europa in den deutschen Stadien und auf den Fan-Festen zusammenbringt.

Zeitweise wurde auch im KZ Dachau Fußball gespielt. Auf dem Appellplatz wurden Linien gezogen und Holztore aufgebaut, dort, wo sonst Menschen gequält wurden oder in den elektrischen Stacheldrahtzaun liefen und ihr Leben aus Verzweiflung selbst beendeten. Nur wenige Häftlinge durften spielen, noch weniger waren körperlich dazu wirklich in der Lage. Sie sollten motiviert werden, damit sie länger am Leben blieben und weiterarbeiten konnten. Die Teams bildeten sich aus den Arbeitskommandos oder nach Nationalitäten. Im Museum ist ein hölzerner Pokal ausgestellt, den 1944 die Luxemburger Küchenmannschaft gewann. Das Krematorium liegt nur wenige hundert Meter von dem Platz entfernt.

Auch dem FC Bayern ist das Gedenken wichtig: Hier streichelt ein junger Fan die Statue des ehemaligen jüdischen Klubpräsidenten Kurt Landauer an der Säbener Straße.

Mehr als 200 000 Menschen waren in Dachau interniert, von ihnen hatten viele einen Bezug zum Fußball. Zum Beispiel Kurt Landauer, der die Geschichte des FC Bayern prägte. Der Sohn jüdischer Kaufmannsleute musste 1933 als Präsident des Vereins zurücktreten, just an dem Tag, an dem die ersten Menschen nach Dachau gebracht wurden. Fünf Jahre später wurde er dort selbst für 33 Tage inhaftiert. Der Spieler Čestmír Vycpálek wurde 1944 nach Dachau deportiert, er überlebte bis zur Befreiung durch die US-Armee. Später gewann er als Trainer von Juventus Turin zweimal die italienische Meisterschaft. Heinz Kerz wiederum war Sohn einer deutschen Frau und eines schwarzen französischen Soldaten. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten schloss ihn sein Fußballverein aus. Gegen seinen Willen wurde er sterilisiert, ohne Anklage kam er nach Dachau. Er blieb am Leben und wurde nach dem Krieg Jugendtrainer in seinem Heimatdorf Nieder-Olm nahe Mainz.

Durch die Gedenkstätte läuft nun ein kleiner Junge im pinken Deutschlandtrikot, seinen Rücken ziert die Nummer 2 und der Name „Rüdiger“.

Die Arena in Stuttgart hieß von 1933 bis 1945 „Adolf-Hitler-Kampfbahn“

Der Weg ist für die vielen Fans nicht weit, nur 16 Kilometer trennen den Gedenkort von der Münchner Arena. Das Fußballfest und die Spuren des Nationalsozialismus liegen nahe beieinander. Die Arena in Stuttgart trug von 1933 bis 1945 den Namen „Adolf-Hitler-Kampfbahn“. Das Berliner Olympiastadion wurde für die Propaganda-Spiele 1936 erbaut.

Das Luxusresort im Weimarer Land, in dem die englische Mannschaft wohnt, ist nur eine halbstündige Autofahrt vom ehemaligen KZ Buchenwald entfernt, auch dort gibt es eine Veranstaltung zur EM. Während des Turniers 2012 besuchte eine englische Delegation um Trainer Roy Hodgson und die Spieler Joe Hart und Wayne Rooney das ehemalige deutsche Konzentrationslager Auschwitz in Polen. Hodgson sagte, er glaube daran, dass dem Fußball eine Rolle darin zukomme, „die wichtige Arbeit fortzuführen, zukünftige Generationen über den Horror des Holocaust zu informieren“.

Nicole Steng und Maximilian Lütgens sind zuversichtlich, dass sich das Turnier positiv auf den europäischen Zusammenhalt auswirken kann, gerade jetzt, da das EM-Motto „United in the Heart of Europe“ für viele auf die Geografie beschränkt zu sein scheint. „Gerade in diesen Zeiten ist es gut, hier in Deutschland so ein Fest zu feiern“, so Lütgens. Doch man dürfe das Turnier nicht mit vermessenen Hoffnungen überladen, sagt Steng: „So wie ein Gedenkstättenbesuch kein Allheilmittel ist, ist es auch die Europameisterschaft nicht.“

Die dänische Gruppe ist aus Kopenhagen angereist. „Ich würde gerne einfach nur Fußball schauen, aber es wäre falsch, nicht hierherzukommen“, sagt Sören. Am Abend wollen sie die Atmosphäre in der Stadt genießen. „Nach dem ersten Bier denken wir wieder an Fußball“, sagt er und fügt nach kurzer Pause hinzu: „Vielleicht braucht es auch etwas länger.“