Kommentar von Thomas Hürner

Wer an einer Europameisterschaft teilnimmt, sollte wissen, dass er wahrscheinlich scheitern wird. Denn so viel Freude die Gruppenphase gerade auch bereiten mag, so sicher ist, dass der Modus das Teilnehmerfeld nach und nach stutzen und zuspitzen wird: Von 24 Mannschaften werden 23 nicht Europameister. Dennoch wird eine beträchtliche Anzahl der Teams damit leben können. Einen klaren Titelanspruch haben Fußball-Großmächte wie die Deutschen, Engländer, Spanier, Italiener, Niederländer und Franzosen sowie ein paar Vertreter aus dem Mittelstand, die gerne in diese Riege vorstoßen würden. Viele andere dagegen sind dabei, um einfach nur möglichst viele Spiele zu gewinnen. Und während der zweiten Turnierwoche lässt sich ohne Weiteres sagen: Schön, dass sie alle da sind.