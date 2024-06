Als Klaus Gjasula in der 72. Minute den Platz betrat, war sein Plan für den Rest des Mittwochnachmittags klar gewesen: Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Gjasula wollte mithelfen, das albanische Mittelfeld abzusichern, er wollte sichere Pässe an seine Teamkollegen aussenden und ihnen auch ein geistig-moralischer Anker sein. Wenn notwendig, hätte er sich natürlich auch heroisch in einen Schuss des Gegners geworfen, aber darauf hätte Gjasula lieber verzichtet. Denn das hätte bedeutet, dass die Albaner, die sich bis dahin so stabil präsentiert hatten wie die vor EM-Start erneuerten Stahlträger im Hamburger Volksparkstadion, doch noch auf eine mutmaßlich riesengroße Abendsause zugesteuert wären. Schließlich führten sie 1:0 gegen Kroatien, und es war ja nur noch etwas mehr als ein Viertelstündchen zu spielen.

Doch dann stiefelte ebendieser Klaus Gjasula, 34, auf den Rasen, und zwei Minuten später traf Andrej Kramaric zum Ausgleich für die Kroaten. Eine Koinzidenz mit dem Wechsel gab es nicht, der Schuss war Albaniens Elseid Hysaj durch die Beine geflutscht. Nochmals zwei Minuten später aber sprang ein geblockter Schuss an Gjasulas Knie und von dort ins albanische Tor. Kroatien hatte die Partie gedreht und war obenauf, und Mittelfeldmann Gjasula hatte nun schon so viele Blicke auf sich gezogen, dass es eh nichts mehr werden konnte mit seinem geplanten Inkognito-Auftritt.

Also stürmte er in der fünften Minute der Nachspielzeit nach vorn, bekam einen Pass in den Rückraum zugespielt – und traf aus elf Metern mit solch einer Coolness, als wäre zuvor rein gar nichts gewesen. Gjasulas Treffer zum 2:2 ging geradezu fließend in den Schlusspfiff über. Und die albanischen Fans veranstalteten einen derartigen Radau im Volkspark, dass sich der Profi von Darmstadt 98 sicher sein konnte: Sein Eigentor war vergeben und vergessen.

Gjasulas Resolutheit ist bundesweit gefürchtet

Man mag sich gar nicht vorstellen, was Gjasula noch so alles angestellt hätte, wenn dieses Spiel noch etwas länger gelaufen oder seine Einwechslung etwas früher erfolgt wäre, aber die Turbulenzen waren auch so schon mehr als genug für ihn. „Ich bin eigentlich in die Partie gekommen, um das Spiel zu beruhigen“, sagte Gjasula bei RTL, und man konnte sich nicht sicher sein, ob das nun ein Bericht aus dem albanischen Strategiepapier oder ein Geständnis war. „Das ist mir nicht gelungen“, ergänzte er wahrheitsgemäß und schob nach: „Ich bin die ersten 15 Minuten durch die Hölle gegangen.“ Gjasula, das sollte an dieser Stelle erwähnt werden, hat im Hamburger Volksparkstadion bereits so einige missliche Situationen erlebt. Er hat mal ein Jahr beim HSV gespielt – retten konnte er den seinerzeit abermals gescheiterten Wiederaufstiegsversuch des Traditionsklubs nicht.

Immerhin, Gjasula hat sich die Zuneigung für den HSV bewahrt, für ihn sei das „der krasseste Klub“, bei dem er je gespielt habe. Von Hamburg abgesehen lesen sich seine Stationen tatsächlich nicht unbedingt glamourös: Darmstadt, Paderborn, Hallescher FC, Kickers Offenbach, Duisburg. Gjasula, der in Deutschland aufwuchs, war seine Karriere lang zumeist eine Riege unterhalb des Fußball-Mittelstands unterwegs und schaffte es vergleichsweise mühsam zum Profistatus. Trotzdem hat er es auf 22 Erstligaspiele gebracht und eine gewisse Bekanntheit erlangt: Seine Resolutheit ist bundesweit gefürchtet. Der 1,90-Meter-Mann hat sich eine gewaltige Strafakte ergrätscht, errempelt und erschimpft: In der Spielzeit 2019/2020 hat er sich mit 17 gelben Karten in einer Saison die Spitzenposition in der bisherigen Bundesligageschichte gehievt. Insgesamt hat Gjasula die beeindruckende Anzahl von 151 Verwarnungen, fünf gelb-roten und vier roten Karten in seinem Register stehen.

Bei diesem Zahlenwirrwarr war es nachvollziehbar, dass Gjasula nicht jede seiner Karrierestatistiken im Kopf sofort abrufbereit hatte. Darauf angesprochen, dass ihm schon einmal eine Tor-Eigentor-Kombination gelungen war, musste er ein Weilchen überlegen, ehe er entgegnete: „Ach so, stimmt. Gegen den KSC.“ In der Tat: Im Jahr 2022 hat er dieses seltene Fußballereignis bereits in einem Duell mit dem Karlsruher SC vollbracht. „Ich glaube, ich muss öfter Eigentore schießen“, sagte Gjasula und grinste. Seine persönliche Hölle war längst zugefroren.