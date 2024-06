Selten hat eine italienische Mannschaft mit weniger Leidenschaft gespielt als beim Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz. Der Trainer beklagt den schlechten Zustand, in dem der Titelverteidiger zur EM fuhr – doch auch er selbst hat nicht zur Besserung beigetragen.

Von Thomas Hürner, Berlin

Die Italiener haben ein Faible fürs Jüngste Gericht, natürlich nicht als persönliche Perspektive. In Kunstwerken, als Fresken in Kirchen, ist das Motiv zeitlos und immer hübsch anzuschauen. Das berühmteste Werk ist am Gewölbe der Sixtinischen Kapelle zu besichtigen, Michelangelo hat für die Fertigung mehr als vier Jahre gebraucht. Seine hüllenlose Darstellung hielt Papst Paul IV. jedoch für inakzeptabel und ließ betreffende Stellen ein Vierteljahrhundert später übermalen.