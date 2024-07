Was für eine Abschlussfeier! Was für ein Finale am Ende dieses ewig seinem Höhepunkt zustrebenden Festes! Ein „Event der absoluten Luxusklasse“, findet die Bunte. Das „Mega-Event des Jahres“, meint die Gala, auch dank einer „Gästeliste, die mit Prominenten aus der Geschäftswelt, Politik und dem Showbiz hochkarätig besetzt ist“; von Toni Blair bis Kim Kardashian, von Hillary Clinton bis Justin Bieber sind alle gekommen. Häufig interessiert sich die Hautevolee ja nicht für Fußball , aber wo in Person von Gianni Infantino auch der Herrscher über die Fußballwelt extra eingeflogen ist ... natürlich wird der elegante Schweizer umschwirrt und bewundert!

Schön auch, dass er diesmal seine Familie an seiner Seite hat, selten genug ist ihm dieses Glück in seinem beschwerlichen Alltag vergönnt. Ehefrau Leena Al Asquar, die vier Töchter Shania, Alessia, Sabrina und Dhalia, alle liebreizend frisiert und in traditionelle lokale Gewänder gehüllt ... Der Champagner fließt wie aus unterirdischen Quellen! Fehlt nur noch, dass Infantino wieder eine seiner Euphorie-getriggerten Wahnvorstellungen hat: Heute fühle ich mich als Europäer! Heute fühle ich mich deutsch! Heute fühle ich mich als Berliner!

Nur, wie käme er dazu, hier, bei den Abschlussfeierlichkeiten der seit Jahresbeginn andauernden Ambani-Hochzeit in Mumbai? Wo man ihn schon deshalb verehrt, weil er mächtig ist? Berlin, Deutschland, Europa, das alles ist am Sonntag sehr weit weg. Das EM-Finale? Oder das Endspiel der Copa América in Miami? Die Hochämter des Sports, dem er vorsteht? Videos zeigen Gianni Infantino tanzend auf einer Bühne in Indien, nahe der Ekstase, ein glücklicher Mann, genau dort, wo er hingehört.