Sie sind das wohl bekannteste Paar der EM: Die Dänin Pernille Harder und die Schwedin Magdalena Eriksson, Teamkolleginnen beim FC Bayern, treffen erstmals bei einem Turnier aufeinander. Wie gehen sie damit um?

Von Anna Dreher, Zürich

Vor allem die Begegnung im Februar verlief etwas schmerzhaft, zumindest für Pernille Harder. In den letzten Minuten des Nations-League-Spiels zwischen Dänemark und Schweden war die dänische Stürmerin zur Verteidigung einer Ecke in den eigenen Strafraum gewechselt. Dort bekam sie es ausgerechnet mit Magdalena Eriksson zu tun. Die dachte gar nicht daran, im Kampf um den Ball zurückzustecken – und fuhr den linken Arm derart hoch, dass Harder ihren Ellenbogen ins Gesicht bekam. Harder ließ sich kaum etwas anmerken, rieb sich kurz die Nase, und ein bisschen musste sie sogar lächeln über diese Szene. Weil es eben nicht einfach nur die Kapitänin Schwedens war, die der Kapitänin Dänemarks so rüde entgegengetreten war. Sondern auch ihre Verlobte.