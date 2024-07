Kommentar von Martin Schneider

Die Wege des Fußballs sind manchmal verworren und faszinierend, und diesmal könnte es so gewesen sein, dass die 17. Minute des Champions-League-Spiels zwischen Leipzig und Manchester City im vergangenen Oktober ihren Anteil am deutschen EM-Aus hat. In dieser Minute nämlich schoss Bernardo Silva dem Leipziger Verteidiger Castello Lukeba an den Arm, traf ihn klar. Der damalige Schiedsrichter, der Portugiese Artur Soares Dias, ließ weiterspielen, kein Elfmeter.