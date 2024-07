Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat dieser Tage viel zu tun. Autobahn-Neubauprojekte anprangern, Tempolimit fordern, Agrarpaket kommentieren. Und dann sind da auch noch ständig diese fliegenden Fußballmannschaften. Eigentlich hatte die Uefa die Fußball -Europameisterschaft als „die nachhaltigste EM aller Zeiten“ ausgerufen. Doch ausgerechnet die Halbfinalisten Spanien und Frankreich scheinen die Sache mit der „klimafreundlichen An- und Abreise“ noch nicht so ganz verinnerlicht zu haben.

Dabei hätten die Spanier aus dem Fauxpas der Franzosen lernen können. Die nämlich hatten sich mit ihrem Ultra-Kurzstreckenflug von Düsseldorf nach Paderborn einen klassischen Aufreger neben dem Platz geleistet. Um nach dem Sieg im Achtelfinale gegen Belgien schnellstmöglich wieder zurück ins Mannschaftsquartier zu kommen, hatten sie einen Antrag auf Umgehung des Nachtflugverbots gestellt – mit Erfolg. Abflug war dann um 22.35 Uhr. Ankunft: kurz nach 23 Uhr. Ist halt nicht so weit von Düsseldorf nach Paderborn.

„Unfassbar“ und „absurd“, findet das Werner Reh vom BUND. „Ich gehe mal davon aus, dass die Mannschaft unter dem Strich sogar Zeit verloren hat“, sagte er. Schließlich müsse man zu der reinen Flugzeit noch die An- und Abreise zu den jeweiligen Flughäfen sowie die Boarding-Zeiten hinzuaddieren. Hätte man von Düsseldorf nach Paderborn den Mannschaftsbus genommen, hätte das etwa zwei Stunden gedauert.

Kein anderes Team war der Deutschen Bahn über den gesamten Turnierverlauf hinweg so treu wie die Schweizer

Vier Tage später hat sich das Schauspiel nun wiederholt. Nur mit einem anderen Team, einem anderen Flughafen – und einem anderen BUND-Kommentator. Die spanische Nationalmannschaft stand vor der Herausforderung, den schnellsten Weg vom Teamhotel in Donaueschingen zum EM-Halbfinale in der Münchner Fußballarena zu finden. Und statt sich dreieinhalb Stunden in den Bus oder vier Stunden – mit Umstieg! – in den Zug zu setzen, machten die Spanier einen auf Franzosen und charterten ein Flugzeug. Ist ja nicht so, als wollten nur ihre Gegner hoch hinaus. Allerdings ebenfalls mit Umstieg in Stuttgart, ein Abflug von Donaueschingen aus war am Montag nicht realisierbar.

Bastian Greiner vom BUND findet diesen Ultra-Kurzstreckenflug erwartungsgemäß „hochproblematisch“. Nicht nur, weil Kurzstreckenflüge bekanntlich schlecht fürs Klima sind. „Außerdem haben Fußballspieler und Nationalmannschaften eine Vorbildfunktion, deswegen ist es umso unverständlicher“, sagte er.

Die erste Mannschaft, die den EM-Aufenthalt in Deutschland genutzt hat, um sich das Land mal von oben anzuschauen, waren die Türken: Zu seinem letzten EM -Gruppenspiel gegen Tschechien reiste das Team per Flugzeug an. Flugroute: Hannover – Hamburg. „Unsinnig“ und „unnötig“, fand BUND-Mann Reh.

Vorbildlich dagegen die Schweizer. Die waren der Deutschen Bahn über den gesamten Turnierverlauf hinweg so treu wie kein anderes Team. Aber auch der beste Wille ebnet nicht immer den sichersten Weg ans Ziel: Die Niederländer mussten ihre für Dienstagabend in Dortmund angesetzte Pressekonferenz vor dem Halbfinale gegen England absagen. Grund: Wegen eines blockierten Gleises sei die Zugverbindung zwischen ihrem EM-Quartier in Wolfsburg und Dortmund gestrichen worden, teilte der Königliche Fußballbund KNVB mit. Die Niederländer flogen nach Dortmund.