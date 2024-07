Fußball-EM:Ollie Watkins schießt England ins Finale

Ganz Dortmund leuchtet orange – doch am Ende jubeln die Engländer: In einem phasenweise spektakulären Duell gegen die Niederlande fällt das entscheidende Tor zum 2:1 kurz vor Schluss. Nun wartet Spanien im Endspiel.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Die Mannschaften hatten den Rasen in diesem Halbfinale noch nicht zum Aufwärmen betreten, da ging es schon los mit dem Elfmeterschießen. Historische Aufnahmen mit Engländern und Niederländern aus früheren Herzschlag-Entscheidungen flackerten über die Anzeigetafeln, als wollte die Stadion-Regie im anstehenden Spiel eine ganz bestimmte Dramaturgie beschwören. Doch das nutzte nichts. Es gab kein Elfmeterschießen am späten Mittwochabend in Dortmund, weil der Joker Ollie Watkins mit Ablauf der regulären Spielzeit das englische Siegtor erzielte.