Von Javier Cáceres, München

Das Motto der EM lautet „United by football“, und man muss den Franzosen zugutehalten, dass sie mehr als jede andere Mannschaft etwas dafür getan haben, den Slogan mit Leben zu füllen. Sie haben den Fußballkontinent geeint: in Klagen über dröge Aufführungen bei der EM. Vor dem Halbfinale der Franzosen gegen Spanien in München (Dienstag, 21 Uhr, live bei ZDF und Magenta) bekam Didier Deschamps dies von einem schwedischen Reporter um die Ohren gehauen; und seine Antwort hätte auch gut von einem Drehbuchautor der Monty Python stammen können, also von Briten.