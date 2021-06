EM 2021:Wales zieht mit Italien ins Achtelfinale ein

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat sich als Gruppensieger für das Achtelfinale der Fußball-EM qualifiziert. Die Auswahl von Nationaltrainer Roberto Mancini gewann am Sonntag mit 1:0 (1:0) gegen Wales, das sich als Gruppenzweiter dennoch für die K.o.-Runde qualifizierte.

Die Schweiz kann nach dem 3:1 (2:0) gegen den Gruppenletzten Türkei auf den Sprung ins Achtelfinale als einer der vier besten Gruppendritten hoffen. Matteo Pessina (39. Minute) brachte die Italiener in Rom in Führung. Der Waliser Ethan Ampadu sah nach einem Foulspiel die Rote Karte (55.). Ihr Achtelfinale bestreitet die Squadra Azzurra am 26. Juni in London, Wales spielt am gleichen Tag in Amsterdam. Die Gegner stehen noch nicht endgültig fest.

Haris Seferovic (6.) brachte in Baku die Schweiz in Führung, Xherdan Shaqiri (26. und 68.) legte nach. Irfan Can Kahveci (62.) erzielte das zwischenzeitliche 1:2 aus Sicht der Türkei.

