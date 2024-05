Interview von Claudio Catuogno und Christof Kneer

SZ: Frau Šašić, Herr Sammer, Herr Grönemeyer, herzlich willkommen im "Stadion der Träume" in München, wo die SZ in den kommenden Wochen mit verschiedenen Gästen über Fußball sprechen wird. "Ich mache Musik so, wie ich Fußball spiele", das haben Sie, Herr Grönemeyer, im vergangenen Jahr in einem FAZ-Interview gesagt. Fangen wir mit dieser Frage mal an: Wie spielen Sie Fußball?