Georgiens Torhüter Giorgi Mamardaschwili sorgt beim 1:1 seines Teams gegen Tschechien am Samstagnachmittag für einen neuen EM-Rekord – vor Kurzem wäre er fast beim FC Bayern gelandet.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Das Banner vor dem georgischen Fanblock enthielt eine klare Botschaft, mit Spielbeginn war sie nicht mehr ganz so klar. „Believe“ stand darauf geschrieben - „Glaube“. Akkurate Handarbeit steckte in dem Werk, das war sicher, denn es dürfte ein Weilchen gedauert haben, bis diese sieben Buchstaben in das rote Kreuz auf der georgischen Nationalflagge gestickt worden waren.