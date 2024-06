Übernächsten Mittwoch bestreitet der Bundesligist VfL Bochum ein Saison-Vorbereitungsspiel beim Fünftligisten SSVg Velbert. In einer Pressemitteilung haben die Bochumer vor ein paar Tagen geschrieben: „Für den Fall, dass die Nationalmannschaft von Georgien, die derzeit ihr EM-Quartier in Velbert bezogen hat, bei der Europameisterschaft das Finale erreichen sollte, würde die Partie im benachbarten Ratingen ausgetragen werden.“

Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder haben die Bochumer Humor oder sie haben (eine) Ahnung. Beim VfL, kommende Saison im vierten Jahr nacheinander Erstligist, kennen sie sich mit der Rolle des unterschätzten Fußballzwergs jedenfalls ein wenig aus.

Georgien überrascht : Die Ronaldo-Fanboys stehen im Achtelfinale Das Land ist der größte Außenseiter im Achtelfinale der Fußball-EM: Einem 2:0 gegen Portugal und einem überragenden Torjäger sei Dank. Von Ulrich Hartmann

In Georgien interessiert selbstverständlich niemanden, wo der VfL Bochum am 10. Juli gegen Velbert spielt – aber Velbert, diese 85 000-Einwohner-Stadt südlich des Ruhrgebiets, die ist auch in Georgien mittlerweile ein Begriff. In Velbert haben ihre heiß geliebten Fußballer das EM-Basis-Camp bezogen, dort trainieren sie im Stadion des örtlichen Fünftligisten und von dort sind sie am Mittwoch nach Gelsenkirchen gefahren, um im dritten und letzten EM-Gruppenspiel den (allerdings mit einer B-Mannschaft angetretenen) Weltranglisten-Sechsten Portugal 2:0 zu besiegen. Georgien, EM-Debütant und 74. der Weltrangliste, hat sich durch diesen überraschenden Sieg als Gruppendritter für das Achtelfinale qualifiziert und trifft am Sonntagabend in Köln auf Spanien.

„Wir spielen hier für das georgische Volk“, sagt Torschütze Kwarazchelia

Bis zum Mittwoch war der bedeutendste Tag in der Geschichte des georgischen Fußballs jener 26. März 2024 gewesen, als man sich in Tiflis im Elfmeterschießen des EM-Playoff-Duells gegen die Griechen durchsetzte und für die EM qualifizierte. Nun wurde der 26. Juni 2024 hinzugefügt: der Tag, als man sich für das Achtelfinale qualifizierte. „Wir haben dem Geschichtsbuch des georgischen Fußballs eine weitere Seite hinzugefügt“, sagte hinterher der Stürmer Chwitscha Kwarazchelia, 23, der vor einem Jahr mit der SSC Neapel italienischer Meister geworden ist und am Mittwoch gegen Portugal nach 91 Sekunden das wegweisende 1:0 erzielt hat.

Kwarazchelia, den sie in Neapel „Kwaradona“ nennen, wurde nach dem Sieg gegen Portugal als „Man of the Match“ ausgezeichnet und entsprechend in die offizielle Pressekonferenz im Untergeschoss der Schalker Arena geführt. Als er dort den Pressesaal betrat, applaudierten ihm georgische Journalisten, einige von ihnen trugen das georgische Nationaltrikot. Einer, der sich für eine Frage meldete, sagte zu Kwarazchelia ins Mikrofon: „Vielen Dank für die Freude, die ihr uns bei dieser EM macht.“ Kwarazchelia lächelte. „Wir spielen hier für das georgische Volk“, sagte er: „Wir tun alles, um Georgien wieder glorreich zu machen.“

So richtig um Fußball ist es nicht gegangen in dieser Pressekonferenz nach dem Spiel. Es ging um Stolz, es ging um Glorie und es ging um das Trikot von Cristiano Ronaldo, denn genau dieses hatte Kwarazchelia unbedingt gewollt. Ronaldo, 39, ist das Idol seiner Kindheit. „Ich habe sein Trikot!“, verkündete er stolz nach dem Spiel: „Ronaldo ist vor dem Spiel zu mir gekommen, um uns Glück zu wünschen, das war unglaublich für mich und hat mir viel bedeutet.“ Man könnte das Gefühl bekommen, Ronaldo habe Kwarazchelia damit sogar derart motiviert, dass auch dies zu der georgischen Sensation beigetragen haben könnte.

SZ Plus Niederländische Fanmärsche : Wilde Party in Orange Während die Schotten fröhliches Chaos zur EM brachten, bringen die Niederländer eine Gute-Laune-Garantie: Eine Bestandsaufnahme aus Berlin, wo es erst geradewegs im Laufschritt zum Stadion geht – und dann doch seitwärts. Von Felix Haselsteiner

Georgiens Einzug ins Achtelfinale mag eine emotionale Sensation sein, eine fußballerische ist es gar nicht so unbedingt. Beim 1:3 gegen die Türkei zum Auftakt waren sie einem Remis schon sehr nahe gewesen, beim 1:1 gegen Tschechien holten sie einen verdienten Punkt und nun gegen Portugal holten sie ihren ersten EM-Sieg. Kwarazchelias Sturmpartner Georges Mikautadze, 23, vom FC Metz erzielte per Elfmeter in der 57. Minute das 2:0. Er ist mit drei Treffern vorerst alleiniger bester Torjäger dieser EM. Portugals Trainer Roberto Martinez schwärmte von den Georgiern: „Sie haben ein geschichtsträchtiges Spiel gespielt, diese Georgier spielen auf höchstem Niveau mit dem großartigen Torwart Giorgi Mamardaschwili und dem Topdribbler Kwarazchelia; sie haben Struktur, eine starke Defensive und einen riesigen Glauben.“ Georgische Fans hatten am Rande des Spiels ein Banner aufgehängt, mit der Aufschrift: „Believe!“ Ach ja, und einen „großartigen Trainer“, fügte Martinez hinzu, hätten die Georgier natürlich auch: „Er leistet hervorragende Arbeit.“

Willy Sagnol leistet nicht nur Trainerarbeit, sondern auch Entwicklungshilfe

Dieser Trainer ist der 47 Jahre alte Franzose Willy Sagnol, der, als er Mittwochnacht den Presseraum betrat, natürlich ebenfalls Applaus erhielt. Sagnol war von 2000 bis 2009 beim FC Bayern München ein sehr guter Rechtsverteidiger und jetzt leistet er seit drei Jahren in Georgien nicht nur sehr gute Trainerarbeit, sondern auch relevante Fußball-Entwicklungshilfe. Der georgische Verbandspräsident Lewan Kobiaschwili, 46, einst Bundesligaspieler bei Freiburg, Schalke und Hertha, sagt über Sagnol: „Wir haben vor drei Jahren extra einen solchen Trainer gesucht, einen, der für die Mentalität unserer Spieler wichtig ist, einen, der selbst mal Spieler war, der hungrig ist und noch am Anfang seiner Karriere steht. Willy war ein sehr erfolgreicher Spieler, der weiß, wie man Spiele gewinnt – und sogar, wie man Titel gewinnt.“

Womit man wieder beim VfL Bochum wäre und dieser absurd anmutenden Eventualität, dass Georgien das EM-Endspiel am 14. Juli erreichen könnte. Die Griechen, die sie vor drei Monaten in den Playoffs besiegt haben, wurden 2004 sensationell Europameister. Der Nationaltrainer Sagnol sagt: „Wir sind bei dieser EM die ‚kleine‘ Mannschaft, die nichts zu verlieren hat, deren Spieler kein Gewicht auf ihren Schultern spüren und von denen niemand etwas erwartet.“ Der Stürmer Kwarazchelia sagt über den Achtelfinalgegner Spanien: „Spanien gehört genauso wie Portugal zu den besten Mannschaften dieser EM – aber wir haben gezeigt, was gegen solche Mannschaften alles möglich ist.“

Womöglich sollte sich Ratingen darauf vorbereiten, am 10. Juli ein Freundschaftsspiel zwischen dem VfL Bochum und der SSVg Velbert auszurichten. Sollte es wirklich dazu kommen, da könnte man sicher sein, herrschte in Georgien gerade der absolute fußballerische Ausnahmezustand.