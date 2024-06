Der alte Jedi-Meister Gun-do-wan spielt im nächsten Stars-Wars-Film keine Rolle. Der Krieger dieses Namens ist auf keinem fernen Planeten geboren und kämpft auch nicht für irgendwelche Rebellen im All. Er ist nicht mal ein Jedi-Meister. Eel-kai Gun-do-wan kämpft – gänzlich ohne Laserschwert – für die deutsche Nationalmannschaft und steht wie alle Namen in dieser Kolumne genau so in der Lautschrift, die der europäische Fußballverband Uefa den internationalen Kommentatoren der EM zur korrekten (englischen) Aussprache der Spielernamen empfiehlt.