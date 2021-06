Von Sven Haist und Volle, London

Die Faszination des Elfmeterschießens hat England nie losgelassen. Sobald die Nationalmannschaft zu einem K.-o.-Spiel bei einer Welt- oder Europameisterschaft antritt, verliert sich die Nation tagelang in der krampfhaften Obsession um das mythenumrankte Eins-gegen-eins zwischen Spieler und Torwart aus elf Metern. Wenn dann auch noch Deutschland als Gegner mit von der Partie ist, gerät die Besessenheit zu einem fast kranken Wahn. Die Medien auf der Insel denken die Neuauflage des deutsch-englischen Klassikers im EM-Achtelfinale ausschließlich von hinten nach vorne - als würde es am Dienstag (18 Uhr) im ehrwürdigen Wembley mit einem Shootout losgehen, weil garantiert wäre, dass das Prestigeduell auch nach Verlängerung noch unentschieden steht.

Seit Southgates Amtsbeginn vor viereinhalb Jahren stehen unentwegt Elfmeter-Simulationen auf dem Trainingsplan

Die wissenschaftlich anmutenden Ausarbeitungen der Tageszeitungen dürften den Vorbereitungen des Nationalteams um Trainer Gareth Southgate in kaum einem Bereich mehr nachstehen. Auf einer Doppelseite analysierte die Times alle 33 Strafstöße deutscher Spieler, die bei den vergangenen sechs erfolgreichen Elfmeterschießen (WM 1982; WM '86; EM '96; WM 2006; EM '16) abgegeben wurden. Der Hinweis ("our advice") an Englands Torwart Jordan Pickford: Deutschland ziele wenig in die Mitte. Tatsächlich zeigt die Grafik, wie verblüffend präzise deutsche Profis den Ball größtenteils in die Torecken gesetzt haben. Als Fazit mutmaßt die Times, dass Thomas Müller (30/37 verwandelt), Timo Werner (14/18), Ilkay Gündogan, Kai Havertz (7/7) und Toni Kroos (3/3) bei einem Shootout antreten würden. Der konkurrierende Telegraph dagegen widmet sich den Statistiken der potenziellen englischen Schützen mit Kapitän Harry Kane als klarer Nummer eins, der bislang 42 seiner 48 Strafstöße für Tottenham Hotspur und die Nationalelf verwandelte. Zusammen mit Geir Jordet, einem Sportwissenschaftler, der sich schwerpunktmäßig mit fußballerischer Leistung unter extremer Anspannung beschäftigt, gab das patriotische Blatt am Montag der Nationalelf einen fünfstufigen Leitfaden für den Fall eines Elfmeterschießen an die Hand: 1. Glaubt nicht, es wäre Lotterie. 2. Simuliert spielnahes Elfmeterschießen - inklusive dem Jubel. 3. Lasst Euch Zeit (bei der Ausführung). 4. Kennt die gegnerischen Schützen. 5. Schießt als Erste, wenn möglich. Auf Basis weltweiter Beobachtungen findet Jordet, dass England gerade "das führende Land" in der Präparation von Elfmetern sei. Seit Southgates Amtsbeginn vor viereinhalb Jahren stehen in den Trainings unentwegt Shootout-Simulationen auf der Agenda.

Die Anstrengung, keinen Stein auf dem anderen zu lassen, gibt England nun im Aufeinandertreffen mit Deutschland immerhin ein gutes Gefühl mit auf den Weg. Die Three Lions sehen sich so gut gerüstet wie noch nie - aber ist England auch gut genug? "Die Mannschaft kann mit diesem Spiel Geschichte schreiben", findet Southgate, "und den Menschen für die Zukunft eine Erinnerung an das Duell mit Deutschland mitgeben", die anders sei als die, mit denen die Nation in den letzten Tagen überflutet worden sei. Bis zu 45 000 fast ausschließlich englische Fans - so viele wie zuletzt vor der Pandemie - werden trotz exponentiell steigender Corona-Fälle in Wembley zugegen sein und das Team anfeuern. Am Montag schickte die Londoner Transportbehörde bereits eine Warnung raus, dass sich Personen, die nicht unmittelbar zum Stadion möchten, vor und nach dem Spiel von der betroffenen Tube-Strecke "fernhalten" sollen.

Die Erhöhung der Zuschauerzahl ist auch eine Reverenz an die Uefa

Die in der Vorwoche kommunizierte Zuschauerzahl, die im Vergleich zu den bisherigen vier EM-Spielen in London die Kapazität verdoppelt und das Stadion zur Hälfte auslastet, dürfte vor allem aus Kalkül getroffen worden sein. Die Entscheidung besänftigte zum einen die Uefa, durch nun höhere Ticketeinnahmen nicht mehr mit Nachdruck über eine Verlegung der prestigeträchtigen Finalspiele aus London nachzudenken - und verschafft zum anderen der eigenen Mannschaft in dem durchaus politisch aufgeladenen Spiel gegen die Deutschen einen klaren Heimvorteil. Aufgrund der strikten Quarantäne-Verordnungen beider Länder können Gästefans derzeit nicht kurzfristig zur Partie auf die Insel einreisen.

Auf dieser Basis steigt jedoch der sowieso schon immense Druck noch einmal merklich an für England, das die zweitjüngste Mannschaft des Turniers stellt. Schon in der Vorrunde flatterten dem Aufgebot die Nerven beim hitzigen 0:0 im Duell mit den ungeliebten Schotten. Am meisten ist erst mal Trainer Southgate gefordert bei der Wahl des Personals und der Formation. In 57 Länderspielen hat Southgate fast gleich häufig mit Dreier- und Viererkette agieren lassen. Erstmals probierte er die Dreierabwehrreihe im März 2017 aus: beim 0:1 im Testspiel gegen Deutschland. Von dieser Entscheidung hängt ab, ob Southgate, der sicher am doppelten Schutz im Mittelfeld festhalten wird, in der Offensive drei oder vier Spieler aufstellen kann. Bei einer Aufstockung der Abwehr zu drei Zentralverteidigern blieb neben den gesetzten Kane und Raheem Sterling, dem einzigen Turniertorschützen der Engländer, nur noch ein Platz frei für die feinen Spielmacher Phil Foden, Jack Grealish und den aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrten Mason Mount. Die Experten der übertragenden EM-Sender BBC und ITV zerbrechen sich darüber schon seit knapp einer Woche den Kopf.

Trotz dem Bammel vor der Partie gegen Deutschland wäre England natürlich nicht England, wenn nicht schon jetzt auch ein Stück weit Hybris mit dabei wäre. Weil bei einem Weiterkommen in der nächsten Runde lediglich Schweden oder die Ukraine warten würde und im Halbfinale Dänemark oder Tschechien, sieht die Times schon jetzt für England "eine freie Route" ins Finale - in der Hoffnung, dass trotz allem Aufwands es diesmal nicht so kommt, dass am Ende wieder die Deutschen gewinnen.