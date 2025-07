Vor einigen Tagen war der Kuss noch einmal ein Thema, vielleicht ja wirklich zum letzten Mal. In einem Berufungsverfahren wurde am vergangenen Donnerstag das Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten des spanischen Fußballverbandes bestätigt: Luis Rubiales ist damit auch in zweiter Instanz schuldig, einen „sexuellen Übergriff“ begangen zu haben. Damals, in den erfolgreichsten Momenten des spanischen Frauenfußballs. Der Kuss, den er in Sydney inmitten der Feierlichkeiten über den WM-Titel der Stürmerin Jenni Hermoso aufdrückte, er war eine Straftat. Eine, der nicht nur mediale Aufregung folgte, sondern eine jahrelange juristische Auseinandersetzung – und der eine Mannschaft an ihre Grenzen brachte, die doch eigentlich nur glücklich sein wollte über ihren sportlichen Erfolg.

„Aufgrund dieser Sache haben wir das Gefühl, unser WM-Sieg wurde beschmutzt“, sagt Aitana Bonmatí an einer Stelle in der Netflix-Dokumentation mit dem Titel „#SeAcabó“. „Das war’s“, so lautet die deutsche Übersetzung dieses Hashtags, mit dem Hermoso und ihre Mannschaftskolleginnen damals in den sozialen Medien eine Veränderung erzwangen: Nun, zwei Jahre später, ist Rubiales Geschichte, genauso wie viele andere im spanischen Fußballverband. Unter anderem der Weltmeister-Nationaltrainer Jorge Vilda, der stets eng an der Seite der Männer um ihn herum stand und nicht auf der der Frauen in seiner Mannschaft. Und von dem es schon bei der WM in Australien und Neuseeland geheißen hatte, dass der Erfolg nicht seinetwegen, sondern trotz seiner Anwesenheit zustande kam.

Es ist nicht mehr so schlimm, wie es schon war in Spaniens Frauen-Nationalteam, das ist die gute Nachricht dieser Tage, vor dem Turnierstart gegen Portugal am Donnerstagabend. Was allerdings nicht heißt, dass alles gut ist: Dafür liegen die Ursachen für das Misstrauen immer noch zu tief.

Die Kussaffäre um Rubiales und Hermoso, sie brachte die internen Schwierigkeiten der Spanierinnen weltweit auf die Bildschirme. Nur gab es die Krise zwischen Verband und Mannschaft schon viel länger, sie ist bis heute Teil der Geschichte vieler Spielerinnen, die in der Schweiz antreten. Mehrere von ihnen begannen ihre Karriere noch unter Vildas Vorgänger Ignacio Quereda, dem jahrzehntelangen Alleinherrscher als Trainer, dem Spielerinnen heute schwere Vorwürfe machen. Unter anderem habe er die Ansicht vertreten, Homosexualität sei eine Krankheit, die behandelt werden müsse. Es dauerte Jahre, bis Quereda abgelöst wurde – und danach wurde bekanntlich erst einmal nichts besser.

Eine Revolutionsgruppe schaffte mit ihrem Boykott erste Aufmerksamkeit

Vor drei Jahren, bei der ersten EM-Teilnahme der Spanierinnen, musste die Mannschaft sich noch auf eher amateurhaftem Niveau durch ein Turnier manövrieren. Der Frauenfußball wurde finanziell kaum gefördert im Verband, zu einem Vorbereitungsturnier reiste die Mannschaft damals noch in einem Bus, weil Flugtickets nicht bezahlt wurden. Dazu kamen die Geschichten um die verbalen Ausbrüche von Vilda, dem Alleinherrscher in der Tradition seines Vorgängers, der allerdings in Rubiales einen engen Freund hatte und daher Trainer bleiben konnte. Auch als sich in der Mannschaft eine Revolutionsgruppe namens „Las 15“ gründete: Die 15 Spielerinnen von damals, sie schafften durch ihren Boykott Aufmerksamkeit – und Veränderung, auch wenn diese erst nach dem Kuss folgte.

Alexia Putellas, 31, war sowohl unter Quereda als auch unter Vilda eine der prägenden Spielerinnen. Heute, sagt sie, sei man „endlich auf dem Niveau einer Top-Herrenmannschaft. Das ist unglaublich, es hat viel gekostet“. Und Bonmatí erzählte vor der Abreise in die Schweiz noch, man müsse „dankbar sein für die Schritte, die unternommen werden, denn ich glaube, wir sind nicht mehr dort, wo wir vor drei Jahren waren.“

Letzte Restzweifel bleiben zwar, auch gegenüber der Trainerin Montserrat Tomé, die zwar immer wieder betont, sie sei „nicht Jorge Vilda“ – aber die als Co-Trainerin eben Teil des Teams um den ehemaligen Chef war. Die Spielerinnen begegneten ihr mit Skepsis, als sie im Herbst 2023 das Traineramt übernahm, auch wenn der Fokus inzwischen wieder auf dem sportlichen Erfolg liegt. Erst recht, nachdem der vierte Platz bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr die Spanierinnen daran erinnerte, wie schwer es ist, Erfolge zu bestätigen.

Fußballerisch gesehen ist Spanien trotzdem der größte Favorit auf den EM-Titel. Nicht einmal der Ausfall der zweimaligen Weltfußballerin Bonmatí könnte daran etwas ändern: In der vergangenen Woche wurde die Mittelfeldspielerin vom FC Barcelona in ein Krankenhaus eingeliefert, aufgrund einer viralen Gehirnhautentzündung. Inzwischen ist sie zur Mannschaft nachgereist. Ob und wann sie ins Turnier eingreifen kann, ist allerdings weiterhin unklar.

Vorerst werden andere die Mannschaft tragen müssen, die schon beim WM-Titel essenziell waren: Stürmerin Mariona Caldentey etwa, die mit dem FC Arsenal in dieser Saison die Champions League gewann und zur besten Spielerin der englischen Liga gewählt wurde. Und im Mittelfeld – vor allem ohne Bonmatí – das Barcelona-Duo aus der wieder erstarkten Putellas, die nach ihrem Kreuzbandriss am Tag vor der EM 2022 lange brauchte, um wieder in Form zu finden, und Patri Guijarro, die die WM noch boykottiert hatte.

Nicht dabei sein wird allerdings Jenni Hermoso: Aus „rein sportlichen Gründen“ habe sie auf die Stürmerin verzichtet, sagte Tomé als Begründung. Auch weil Hermoso bei ihrem Verein in Mexiko eine gute Saison gespielt hatte und bis zum Jahresstart noch wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft war, kam der Schritt überraschend – und hatte mal wieder Aufruhr zur Folge, der an die scheinbar vergangenen Zeiten erinnerte: Auf X schimpfte Hermoso, sie habe „ein reines Gewissen – umso mehr, wenn ich mich von einem Umfeld mit derart negativer Energie fernhalte“.