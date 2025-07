Wer dachte, der Frauenfußball hätte sich inzwischen von Klischees und Vorurteilen befreit, den holt ein aktueller Werbespot des Geräteherstellers Miele in die Wirklichkeit zurück. Zu sehen sind Fußballerinnen beim Training, darunter die Schweizer Nationalspielerin Naomi Luyet. Eine Stimme aus dem Off sagt: „Wir wollen nie aufhören, besser zu werden. Auf und neben dem Spielfeld.“ Und dann stehen da zwei Waschmaschinen.

Die Botschaft ist kaum anders zu verstehen als: Frauen sollen gerne Fußball spielen, aber neben dem Spielfeld sind sie trotzdem noch für die Wäsche zuständig. Wenn schon der nationale Werbepartner der Frauenfußball-EM derart unsensibel mit Geschlechterklischees umgeht, zeigt das, wie weit der Weg zur Gleichberechtigung im Fußball noch ist – trotz vieler verkaufter Tickets.

Fußball ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Insofern ist es sehr passend, dass die EM erstmals in der Schweiz stattfindet, wo man Erfahrung mit dem Nachholen von Emanzipation hat. Zur Erinnerung: Frauen haben hier erst seit 1971 das Wahlrecht auf Bundesebene, im Kanton Appenzell Innerrhoden auf Gemeindeebene sogar erst seit 1990. So etwas wie Elternzeit gibt es in der Schweiz nicht, und der Mutterschutz dauert nur 14 Wochen. Was dazu führt, dass viele Eltern ihre Babys schon mit sechs Wochen in Kindertagesstätten geben, wenn die Frau keinen Karriereknick oder massive finanzielle Einbußen hinnehmen will. Die Kita kostet dann etwa 130 Franken (140 Euro) – am Tag.

Ausgerechnet Zürich, die größte Stadt der Schweiz, hält sich bei dieser EM seltsam zurück

Überhaupt, das Geld. Auch da spiegeln sich Spielfeld und Gesellschaft. Das Schweizer Bundesamt für Statistik hat gerade neue Zahlen zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. Wie in vielen anderen Ländern auch, verdienen Frauen nach wie vor weniger als ihre männlichen Kollegen und arbeiten, außer im Niedriglohnsektor, öfter in Teilzeit als Männer, vermutlich unter anderem wegen der fehlenden Elternzeit und teuren Kinderbetreuung. Immerhin, für Frauen steigen die Löhne schneller. Es tut sich was – und damit zurück zum Fußball. Auch dort sind die Preisgelder für Turniererfolge deutlich angehoben worden, aber eben noch immer weit von denen der männlichen Spieler entfernt.

Es ist schon viel passiert, aber es gibt auch noch viel zu tun auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Das beginnt schon beim Interesse: Martina Voss-Tecklenburg, die ehemalige Trainerin der deutschen und der Schweizer Frauennationalmannschaft, sagte gerade in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, Turniererfolge von Frauenmannschaften fänden oft kaum Beachtung. Auch gäbe es weniger Spielberichte in den Medien: „Die Wahrheit ist, dass der Frauenfußball noch lange nicht gleichberechtigt ist“, sagte Voss-Tecklenburg, „sondern sich immer noch gegen einen sehr überdimensionierten Männerfußball behaupten muss.“

Vor dem Auftakt ist auch in der Schweiz das öffentliche Interesse an dem Turnier zurückhaltend. Die Tickets für die Stadien waren zwar schnell verkauft – das ist aber kein belastbarer Indikator für das breite gesellschaftliche Interesse. Der für den Sport zuständige Bundesrat Martin Pfister hat sich bisher öffentlich kaum zu der EM geäußert. Und die 1:7-Testspielniederlage der Mannschaft der schwedischen Trainerin Pia Sundhage, die mit den USA schon zweimal Olympiasiegerin war, gegen eine männliche U15-Auswahl war für die Vorfreude auch nicht gerade zuträglich. Ausgerechnet Zürich, die größte Stadt der Schweiz, hält sich bei dieser EM seltsam zurück – weder das Eröffnungsspiel noch das Finale finden hier statt. Die Rolle der Turnierhauptstadt hat die Rivalin Basel nur zu gerne übernommen. Das Signal, wenn die größte Stadt kein Interesse an dieser Rolle zu haben scheint, ist trotzdem eigenartig.

Es ist aber auch so: Der Fußball kann nicht nur ein Spiegel sein. Er kann auch Geschichten erzählen. Und die Geschichte dieser EM in der Schweiz wird gerade erst noch geschrieben.