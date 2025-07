England zieht mit einem 2:1 nach Verlängerung in ein EM-Finale ein, das sich auch die Italienerinnen verdient gehabt hätten – eine umstrittene Schiedsrichterinnenentscheidung kurz vor dem Shootout bringt die Entscheidung.

Von Felix Haselsteiner, Genf

In welchem Landesteil man sich befindet, lassen einen die Schweizer stets mit einer gewissen Euphorie wissen, insbesondere in Genf ist das der Fall. Drei der vier Landessprachen werden am Lac Leman (man nenne ihn bloß nicht Genfer See!) mit ebenso großer Euphorie ignoriert – on ici parle francais, so der Hinweis vieler Einwohner, falls man es doch versucht. Man konnte deshalb überrascht sein über die innige Liebe, die sich hier zuletzt entwickelte, zwischen den Italienerinnen und der französischen Schweiz: „Am liebsten“, sagte Cristiana Girelli zuletzt, nachdem sie ihr drittes Turniertor in Genf erzielt hatte, „würde ich jedes Fußballspiel in diesem Stadion spielen.“