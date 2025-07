Vor dem Turnierstart spricht Bundestrainer Christian Wück über die Ziele der deutschen Frauen bei der EM, Irritationen bei der Nominierung – und erklärt, was ihn an Hansi Flick beeindruckt.

Interview von Anna Dreher

Dass Christian Wück, 52, Titel gewinnen kann, hat er schon bewiesen: Mit den U17-Fußballern ist er 2023 erst Europa- und wenige Monate später Weltmeister geworden. Folgt nun direkt der nächste Erfolg bei seinem ersten Turnier als Bundestrainer der Frauen? An diesem Mittwoch startet die EM in der Schweiz, das DFB-Team trifft am Freitag auf Polen (21 Uhr, ARD), danach geht es gegen Dänemark (8. Juli) und Schweden (12. Juli).