Vier Gegentore, Rot für Carlotta Wamser: Die deutschen Fußballerinnen kassieren beim 1:4 gegen Schweden ihre höchste EM-Niederlage. Nun wartet im Viertelfinale ein schwerer Gegner.

Von Anna Dreher, Zürich

Diese Partie glich ohnehin schon einem Stakkato, ein Ereignis jagte das nächste, aber jetzt wurde es chaotisch, und was in dieser 31. Minute passierte, sollte das gesamte Spiel des deutschen Nationalteams gegen Schweden beeinflussen. Die Schwedin Rytting Kaneryd kam rechts in den Strafraum gerannt, Abwehrspielerin Rebecca Knaak grätschte ins Leere und konnte Kaneryds Zuspiel zu Fridolina Rolfö nicht verhindern. Weil Torhüterin Ann-Katrin Berger auf dieser Seite einen Abschluss hatte verhindern wollen, war das Tor für Rolfö fast frei. Die einzige deutsche Spielerin, die an der Linie stand, war Carlotta Wamser.