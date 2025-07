DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger hat eine Vorliebe für riskante Dribblings – sehr zum Missfallen des Bundestrainers. Auch manche Spielerin redet ihr ins Gewissen.

Von Anna Dreher, Zürich

In manchen Momenten dürfte Horst Hrubesch an die Olympischen Spiele vergangenen Sommer gedacht haben. An jene Situationen, in denen Ann-Katrin Berger doch eher riskant unterwegs war, wenn sie vor ihrem Tor dribbelte, wo doch eine Gegnerin in ihrer Nähe lauerte. Während der Fußball-Europameisterschaft sind Hrubesch und seine Frau mit dem Wohnmobil im Camping-Urlaub, Stadionbesuche inklusive. Und wie er beim zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark auf der Tribüne saß, sah er wieder solche Aktionen. Zum Beispiel, als Signe Bruun auf Berger zukam und sie den Ball trotzdem weiter mit dem Fuß führte – in der 89. Minute beim Stand von 2:1. Er dürfte auch gesehen haben, wie sie damit den Puls seines Nachfolgers Christian Wück hochtrieb. Hrubesch hingegen half die Gelassenheit aus der Erfahrung, denn wie hatte das deutsche Nationalteam Olympia 2024 doch gleich beendet?