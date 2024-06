Frankreich bezwingt Österreich:Mbappé verlässt den Rasen blutend

Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

Das traditionsreiche Frankreich-Fest in Düsseldorf ist wegen der Fußball-Europameisterschaft dieses Jahr ausnahmsweise auf Ende Juli verschoben worden. Drei Tage lang sollen die Besucher in der Innenstadt dann laut Veranstaltermotto wieder „die französische Lebenskultur mit viel Charme“ genießen. Am Montagabend gab es in der Fußballarena draußen am Rhein schon mal einen Vorgeschmack, ein Amuse-Gueule sozusagen. Leidtragende der französischen Fußballkultur mit gewissem Charme waren im zweiten Spiel der Gruppe D die Österreicher, die gegen den aktuellen Weltranglistenzweiten und WM-Finalisten von 2022 mit 0:1 (0:1) verloren. So wahnsinnig viel Charme zeigten die Franzosen im ersten Spiel allerdings noch nicht, vor allem im Abschluss waren sie zu harmlos und vergaben das zweite Tor trotz zahlreicher Möglichkeiten.