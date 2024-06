Von Florian Hassel, Belgrad

Bevor die ukrainische Nationalmannschaft am Montag ihren EM-Auftakt in München gegen Rumänien bestreitet, dürften ihre Fans in der Heimat auf drei Dinge hoffen: Dass während des Spiels kein Alarm vor russischen Raketen oder Drohnen im Anflug warnt und sie in den Keller müssen.