Von Thomas Hürner, Dortmund

Das Spiel lief noch, und Kerem Aktürkoglu lief auch. Aktürkoglu hatte ein enormes Tempo drauf, aber er zog nochmal richtig an, er wusste, was ihn an der Ziellinie erwarten würde: das pure Glück, sofern sich Glück wie ein Donnerhall anhören kann. Der Angreifer lief also weiter, er ließ Teamkollegen und Gegner hinter sich, die Tachonadel auf Anschlag, selbst Forrest Gump wäre längst abgehängt gewesen. Und dann war er endlich da, nah genug jedenfalls, um das Werk zu vollenden. Aktürkoglu schob den Ball über die Linie, zum 3:1 für die Türkei. Allein war er in Richtung des gegnerischen Strafraums gesprintet, die Georgier hatten bei einer Ecke nochmal alle Mann noch vorn geworfen, inklusive ihres Torwarts Giorgi Mamardaschwili.