Von Anna Dreher, London

Ein bisschen frech war es schon, wie Kosovare Asllani den Ball an der rechten Strafraumseite durch die Beine von Aniek Nouwen spielte, aber eben auch sehr geschickt und vor allem brachte der Trick das gewünschte Ergebnis. So konnte sie den Ball weiter zu Jonna Andersson passen, die auf der linken Seite völlig frei stand - und in der 36. Minute das 1:0 für Schweden gegen die Niederlande erzielte. Der Titelverteidiger und Weltmeisterschaftszweite im Rückstand, das war nicht der Start in diese Europameisterschaft, den sich das Team vorgestellt hatte. Aber im Vergleich zu den letzten beiden, so erfolgreichen Turnieren läuft gerade eine Findungsphase.

Das niederländische Nationalteam wird nun von Mark Parsons angeleitet, ein 35 Jahre alter Brite, der zuvor in den USA die Portland Thorns trainiert hat. Dass sich die Spielerinnen erst einmal umgewöhnen mussten, war klar. Jahrelang hatten sie mit Sarina Wiegman zusammen gearbeitet, die erst ihre Co-Trainerin war und sechs Monate vor der Heim-EM 2017 zum Chefcoach ernannt wurde. Sie formte eine auch spielerisch enorm starke Einheit, Team und Trainerin wirkten derart verschworen, dass es durchaus überraschend war, als Wiegman den niederländischen Verband im September 2021 verließ. Sie wechselte nach England, wo sie erneut bei einer Heim-EM reüssieren möchte. Ende Juni trafen die Niederländerinnen bei einem Testspiel wieder auf Wiegman - und verloren 1:5.

Die Stärke des Kaders aber ist geblieben. Der Kern des Teams spielt noch immer und kennt sich bestens. Darauf schienen sich die Oranje Leuwinnen auch am Samstagabend in Sheffield vor 21 342 Zuschauern, darunter Bondscoach Louis van Gaal, zu besinnen. Nachdem in der ersten Halbzeit die Schwedinnen - 2016 und 2021 Olympiazweite - dominierten, wirkten sie nach der Pause mehr wie sie selbst und spielten entschlossener.

Jill Roord vom VfL Wolfsburg glich in der 52. Minute zum 1:1 Endstand aus und verpasste später das 2:1. "Wir müssen mutiger sein", sagte Parsons später. "Aber wenn du deine Kapitänin und eine Innenverteidigerin verlierst, sind die Emotionen und Gedanken überall." Torhüterin Sari van Veenendaal musste in der 22. Minute nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden für Daphne van Domselaar, für die es das erst zweite Länderspiel war. Später musste auch Aniek Nouwen verletzt raus. "In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten, und ich glaube, das haben wir gemerkt", sagte Vivianne Miedema. "Die Halbzeit war emotional. Dieses Gefühl schafft eine Zusammengehörigkeit."

Detailansicht öffnen 94 Treffer in 112 Länderspielen: Vivianne Miedema (Mitte) hatte entscheidenden Anteil am Erfolg der vergangenen Jahre des niederländischen Nationalteams. (Foto: Charlotte Wilson/Imago)

Miedema ist erst 25 Jahre alt aber längst eine der bekanntesten niederländischen Fußballerinnen und eine der weltweit besten Stürmerinnen. Mit 17 Jahren debütierte sie im Nationalteam, inzwischen hat sie in 112 Länderspielen 94 Treffer erzielt. Damit ist sie so erfolgreich wie sonst niemand bei den Frauen und Männern, Robin van Persie kommt auf 50 Tore. Auch in der englischen Women's Super League, wo die frühere Bayern-Spielerin beim FC Arsenal unter Vertrag steht, hält sie den Rekord. Ihr Instinkt ist herausragend, auf ihre Tore wird es bei der EM ankommen.

Völlig abhängig von ihr ist das niederländische Nationalteam aber nicht. Es kann sich auf viele hochveranlagte Fußballerinnen verlassen wie Lieke Martens vom Champions-League-Finalist FC Barcelona und Roord in der Offensive neben Miedema, Daniëlle van de Donk von Champions-League-Sieger Olympique Lyon, Jackie Groenen und Sherida Spitse im Mittelfeld - um ein paar Namen zu nennen. Ihre Qualität hat sie schon bei der EM 2017 und der WM 2019 so stark gemacht. Nun wollen die Spielerinnen das auch ohne Wiegman bestätigen - und müssen wohl zudem zeigen, dass sie die Ausfälle von van Veenendaal, Nouwen und Groenen auffangen können: Sie ist der erste Corona-Fall für Oranje.