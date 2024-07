Die Engländer im EM-Finale:Southgate bleibt Southgate

Von Christof Kneer

Gareth Southgate schaffte es, mitten im Getümmel für fünf Sekunden allein zu sein. Während um ihn herum Spieler in Rot bis zum Himmel hüpften und Spieler in Weiß auf den Boden plumpsten, zog Southgate sich in sich selbst zurück. Sein Gesicht machte zu. Für ein paar Sekunden wirkte er auf magische Weise unberührbar, es war, als hätte ihn jemand in dieses Wimmelbild hineinkopiert. Die Kameras wiesen nach, dass er dort unten stand, aber um sich herum hatte er zwei, drei Quadratmeter eigene Welt errichtet. Es war eine eigene Welt von jener Art, wie sie Franz Beckenbauer am 8. Juli 1990 durchschritt, versonnen und versunken nach dem Triumph im WM-Finale.