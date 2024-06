Auf der ewigen Suche nach einem Strategen für den schon vor zwei Jahrzehnten aus der englischen Nationalmannschaft zurückgetretenen Paul Scholes kann man dem Trainer Gareth Southgate immerhin den Vorwurf ersparen, nicht alle Varianten auszuprobieren. Nach dem fehlgeschlagenen Versuch, Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold in den ersten zwei EM-Spielen zum Taktgeber zu machen, setzte Southgate im dritten Match gegen Slowenien erstmals in einem Turnier auf Conor Gallagher in der Startelf. Allerdings brachte auch diese Variante nicht den dringend nötigen Schwung und Rhythmus im Angriffsspiel. Nach der ersten Halbzeit wechselte Southgate Gallagher schon wieder aus, brachte dafür Kobbie Mainoo von Manchester United – und unter der Regie des 18-Jährigen wurde das Spiel der Engländer tatsächlich zumindest ein wenig ansehnlicher.