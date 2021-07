Von Sven Haist, London

In dieser Woche geht wohl eine der längsten, kompliziertesten und vermutlich auch nervigsten Transfersagas in den vergangenen Jahren zu Ende. Langwierig ist die Geschichte um Jadon Sancho, 21, schon deshalb, weil Manchester United frühzeitig sein Interesse an einer Verpflichtung des Außenstürmers bekundet hatte. Im Grunde will der Klub den englischen Nationalspieler seit 2017 holen, doch damals war er für rund sieben Millionen Euro aus der Jugendakademie des Stadtrivalen ManCity nach Dortmund gewechselt.

Der Rekordmeister auf der Insel hat den hochbegabten Sancho, einen der verheißungsvollen Jungfußballer Englands, als Zukunftsprojekt auserkoren. Und diese Zukunft soll jetzt beginnen, nachdem United ihn bereits im Vorsommer beinahe für geschätzte 120 Millionen Euro aus seinem bis 2023 laufenden Arbeitspapier herausgekauft hatte. Bis über den Saisonbeginn hinaus versuchten die Engländer damals die Ablöse zu drücken - und schätzten die Standhaftigkeit des BVB falsch ein.

Unter dem Druck des langsam nahenden Vertragsendes verständigten sich beide Partien nun aber auf einen Kaufpreis in Höhe von 85 Millionen Euro, den Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Donnerstagmittag bestätigte. "Wir freuen uns nicht über das Geld, sondern sind traurig, dass er weg ist", sagte Watzke: "Es gibt zwar eine grundsätzliche Einigung, aber es ist kein Vollzug. Eine Menge formaler Dinge müssen noch geklärt werden."

United hat jetzt die größten vier Transfers in der heimischen Liga gestemmt

Bisher waren die meisten Meldungen zum bevorstehenden Deal mit Vorsicht zu genießen, da allerhand Falschaussagen und Halbwahrheiten in der Öffentlichkeit kursierten. Durch die hohe Ablösesumme ist Sancho nach Uniteds Abwehrchef Harry Maguire (87 Millionen) zum zweitkostspieligsten britischen Spieler der Historie avanciert - und insgesamt der drittteuerste Zugang in der Premier League hinter dem französischen Weltmeister Paul Pogba (105 Millionen) und Maguire.

Als umsatzstärkster Verein Großbritanniens, der sich in Besitz der US-amerikanischen Investoren-Familie Glazer befindet, hat United jetzt die größten vier Transfers in der heimischen Liga gestemmt. Der Coup ist Teil der Strategie des Klubs, seine weltweite Attraktivität zu erhalten und auszubauen.

Bei der EM hat Sancho erst sechs Minuten Einsatzzeit bekommen

Ein weiterer Profiteur des spektakulären Geschäfts ist Meister City, der sich seinerzeit in den Verhandlungen mit dem BVB eine 15-prozentige finanzielle Beteiligung an der Weiterverkaufssumme gesichert hatte. Der Betrag beläuft sich auf circa 12 Millionen Euro. Obendrauf soll City noch eine knapp zwei Millionen hohe Entschädigung für die Sancho-Ausbildung erhalten, die wiederum Erzrivale United entrichten muss.

Auch Premier-League-Aufsteiger FC Watford kann demnach mit zweieinhalb Millionen Einnahmen planen. Dort absolvierte Sancho bis zum Alter von 15 Jahren seine ersten Schritte zum Profi. Bei United wird Sancho einen Fünfjahresvertrag mit dem geschätzten Wochengehalt einer Viertelmillion Pfund unterschreiben. Aktuell weilt Sancho mit dem Nationalteam bei der EM, auf dem Weg ins Viertelfinale kam er aber erst sechs Minuten zum Einsatz.

Nach beeindruckenden 50 Toren und 64 Vorlagen in 137 Pflichtspielen für Dortmund plant ihn Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer ebenfalls vorwiegend auf dem rechten Flügel ein. Mit den ähnlich dynamischen und geschmeidigen Offensivleuten Marcus Rashford, Anthony Martial und Mason Greenwood stellt Manchester United zukünftig eine der gefürchtetsten Angriffsreihen in Europa - auf die der Klub mittlerweile Jahre gewartet hat.