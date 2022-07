Interview von Anna Dreher, London

Mit 114 Einsätzen hat Alexandra Popp so viele Länderspiele absolviert wie sonst keine im deutschen Kader der Europameisterschaft in England. Beim Auftakt gegen Dänemark an diesem Freitag (21 Uhr, ZDF) in Brentford im Westen Londons dürfte sie aber trotz aller Erfahrung aufgeregt sein. Denn es ist ihre erste EM mit dem Nationalteam - mit 31 Jahren.