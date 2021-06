Die Vorstellung der ukrainischen Trikots für die am Freitag beginnende Fußball-EM hat in Russland für Empörung gesorgt. Grund ist, dass über der Brust die Umrisse der Ukraine einschließlich der von Russland annektierten Krim und der von Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und Lugansk zu sehen sind. Außerdem sind die Worte "Ruhm für die Ukraine" sowie "Ruhm für die Helden" zu lesen, welche mit dem jahrzehntelangen Unabhängigkeitskampf der Ukraine in Verbindung gebracht werden. "Wir glauben, dass die Silhouette der Ukraine den Spielern Kraft geben wird, weil sie für die ganze Ukraine kämpfen werden", erklärte der Präsident des ukrainischen Fußballverbandes, Andrej Pawelko, auf Facebook. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums wies hingegen darauf hin, dass die Ukraine auf den Shirts "das ukrainische Territorium mit der russischen Krim verbunden hat". Spöttisch meinte sie, dass das Design an die Kunsttechnik "Trompe-l'œil" erinnere, die das Auge austrickse und die "Illusion des Unmöglichen" erschaffe. Der russische Sportpolitiker Dmitri Swischtschjow forderte: "Dann sollen unsere Spieler in T-Shirts auf den Platz gehen, auf denen die Umrisse des russischen Reiches abgebildet sind, das Polen, die Ukraine und Finnland einschließt." Von mehreren russischen Funktionären wird eine Reaktion der Uefa gefordert.