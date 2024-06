Von Philipp Selldorf, Herzogenaurach

Ferien in Dänemark wird Rudi Völler in absehbarer Zeit nicht machen. Sein nördlicher Reisehorizont ende auf der Höhe des Breitengrades Werder Bremen, ließ der Sportdirektor der Nationalmannschaft am Mittwoch wissen. In Bremen hat Völler fünf Jahre lang Bundesliga gespielt, ehe er 1987 nach Italien wechselte und sein Glück bei der AS Roma fand - sein Glück als Fußballer und sein Glück als Rudi, weil er in Rom seine Frau Sabrina kennenlernte.